Dopo l'incidente in piazza Castello si danno alla fuga: rintracciati e denunciati

CASALE - La Polizia Locale di Casale ha identificato e denunciato l’autore di un incidente stradale avvenuto in centro città che, dopo il sinistro, si era dato alla fuga.

Si tratta di F.K., 26enne residente a Frascarolo (Pavia), che dovrà rispondere di sostituzione di persona, guida con patente ritirata e fuga dopo aver causato un incidente. Nei guai anche la fidanzata I.B. 34 anni, anche lei residente a Frascarolo, rea di aver aiutato il compagno a dissimulare il proprio coinvolgimento.

L’incidente risale al pomeriggio dello scorso 10 febbraio, quando in piazza Castello, nei pressi del Teatro Municipale, una Bmw 320 dopo aver urtato una Fiat Punto condotta da un giovane di Borgo San Martino, fortunatamente rimasto illeso, si è data alla fuga verso via Lungo Po Gramsci.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale del Monferrato, coordinati dal comandante Vittorio Pugno, che grazie all’ausilio di alcune testimonianze hanno subito identificato il veicolo e il suo proprietario. Lo stesso ha riferito che l’auto veniva utilizzata esclusivamente dal figlio. Dopo essere stato rintracciato, il giovane pavese ha indicato la fidanzata come l’autrice dell’incidente, circostanza poi confermata dalla stessa. Una testimonianza contraddittoria e a tratti lacunosa che, tuttavia, non ha tratto in inganno gli agenti che grazie ad ulteriori indagini hanno ricostruito l’intera vicenda.

La fidanzata, infatti, aveva accettato di assumersi la responsabilità dell’incidente per alleggerire la posizione di F.K. a cui, qualche giorno prima, era stata ritirata la patente di guida dai Carabinieri. Inoltre dalle indagini è emerso che la giovane si trovava sul posto di lavoro al momento dell’incidente.

A fronte di tali inequivocabili riscontri, il ragazzo ha ammesso le proprie responsabilità, sia in ordine al sinistro e alla fuga dal luogo dell’incidente, sia all’accordo con la compagna per tentare di dissimulare il proprio coinvolgimento. Entrambi sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di sostituzione di persona, e a F.K. sono state inoltre contestate la guida senza patente e la fuga dopo il sinistro.