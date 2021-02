Frediani, lesione al bicipite femorale

ALESSANDRIA - I tempi di recupero non sono indicati, ma non sembrano brevi per Marco Frediani, uscito zoppicante dal campo di Pontedera. Rientrato da poche gare, contro il Lecco, il centrocampista, a fine partita, aveva una borsa del ghiaccio alla coscia sinistra.

Gli esami strumentali, a cui è stato sottoposto, hanno evidenziato, come si legge nella nota della società, "una lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro". Le condizioni del giocatore saranno controllate nei prossimi giorni, anche con ulteriori accertamenti: Frediani ha già iniziato le terapie mediche e riabilitative.

Per l'ex Parma una stagione in salita: il nuovo infortunio quando sembrava pronto per un utilizzo a tempo pieno, dopo quattro mesi di stop.