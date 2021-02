La chiesa di Gardella "Luogo del Cuore" Fai

ALESSANDRIA - La chiesa di Gardella nel Presidio Borsalino eletta "Luogo del cuore" Fai. La struttura alessandrina è risultata prima in Italia nella sezione riservata agli edifici di carattere sanitario. Un successo che porta 20mila euro per restaurare lo storico edificio, primo capolavoro di Ignazio Gardella, e promuovere altri interventi nel presidio.

Una grande vittoria della Delegazione di Alessandria del Fai, che fa il bis con il successo del 2012 per la Cittadella. Ancora una volta Ileana Spriano e i suoi boys hanno saputo trascinare Alessandria a un risultato eccezionale. Oltre ai finanziamenti che ora arriveranno c’è da considerare il grande successo sul piano dell’immagine: il successo della chiesa razionalista del presidio Borsalino è una straordinaria occasione per accendere i riflettori sul vero e proprio museo a cielo aperto delle opere di Gardella che esiste nella nostra città.

Pochi centri urbani possono vantare un così grande numero di architetture di uno dei più famosi maestri del Novecento. Tra queste opere si trovano anche capolavori assoluti come il Dispensario antitubercolare e la case per gli impiegati della Borsalino. È un’opportunità importante per Alessandria di favorire un turismo di carattere culturale che può già disporre di siti di forte richiamo come Marengo o la Cittadella. La delegazione alessandrina del Fai è stata protagonista di una ennesima grande impresa. Ora tocca alle istituzioni locali essere all’altezza.