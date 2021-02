Lavori sulla "Acqui-Genova": weekend con i bus sostitutivi

OVADA - Saranno completato nel prossimo fine settimana gli interventi di manutenzione straordinaria previsti lungo la linea ferroviaria Genova - Acqui Terme, tra Campo Ligure e Rossiglione, per operare nell'area del movimento franoso avvenuto a metà gennaio.

A tal proposito, per consentire le attività di cantiere, sabato 27 e domenica 28 febbraio la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Ovada e Campo Ligure, con i bus sostitutivi che provvederanno a coprire la tratta. Gi orari dei mezzi potranno variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Trenitalia ricorda che non è ammesso il trasporto delle bici. Il resto della linea ferroviaria, invece, sarà regolarmente coperto dai convogli.