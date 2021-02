Posticipo Bertram: pericolo Urania

TORTONA . Si gioca la 21esima giornata di Serie A2, Girone Verde. Sei le gare in programma tra domenica 28 febbraio (Trapani-Biella, Torino-Treviglio, Bergamo-Mantova e Udine-Verona) e lunedì (posticipo Piacenza - Capo d’Orlando). La Bertram riceve Urania Milano nel posticipo, mentre la Novipiù riposa visto che la gara di Orzinuovi è stata rinviata a data da destinarsi.

CANNON NON RECUPERA

La Bertram torna a giocare a Voghera dopo il doppio successo esterno a Treviglio e Piacenza. Squadra lanciatissima in classifica (32 punti, +10 su Udine) e unica formazione del Girone Verde già qualificata alla Coppa Italia. Nel posticipo di domenica sera, con diretta tv su MS Sport, affronta l'Urania Milano, quarta in classifica (20 punti) che dopo quattro vittorie in fila è incappata nello scivolone con Bergamo. Urania, società gioiello cresciuta all’ombra del gigante Olimpia, ha nella coppia Usa formata da Wayne Langston, centro "piccolo" da A2 (16.2 punti) e nello scorer Nick Raivio (14.9 punti) le punte di un gruppo solido italiano composto da Stefano Bossi, Matteo Montano, Tommaso Raspino e Andrea Benevelli (QUI IL ROSTER COMPLETO). Alla guida della squadra il giovane Davide Villa, protagonista dell’ascesa del progetto Urania in questi anni.

Bruno Mascolo non è solo il migliore per rendimento di Tortona, ma anche uno dei giocatori più importanti dell’intero campionato di A2.“Ogni nostra vittoria è contraddistinta da bravura e attenzione in fase difensiva - analizza il giocatore - e continuare con questa solidità è fondamentale per il prosieguo della stagione. Giocando in modo così ravvicinato, occorre focalizzarsi sui punti di forza della squadra avversaria, ma allo stesso tempo anche su noi stessi e sulla strategia da seguire in partita. Ora affrontiamo una formazione ottima con punti di forza definiti, due americani eccellenti per la categoria e un buon nucleo di italiani. All’andata abbiamo faticato, ma seguendo il game plan abbiamo conquistato i due punti: speriamo di riuscire a ripeterci domenica”.

All’andata abbiamo faticato, ma seguendo il game plan abbiamo conquistato i due punti: speriamo di ripeterci

Coach Marco Ramondino punta sulla resilienza dei suoi. “In una stagione come questa non si può guardare troppo avanti, ritengo che i ragazzi stiano mostrando il loro carattere e le loro qualità da inizio anno e, al tempo stesso, penso che la squadra che sarà più resiliente nel rialzarsi dalle sconfitte e nel non esaltarsi troppo per le vittorie riuscirà a gestire meglio questo tour de force”.

Ancora assente Agustin Fabi. Staff medico al lavoro per mettere in campo Jalen Cannon, scavigliato nel corso dell’ultima azione della partita di Piacenza. La nota diffusa dal club bianconero (LEGGI QUI) non induce per all'ottimismo. Difficilmente il centro bianconero potrà essere della partita e giocando con questa frequenza - Tortona in campo 8 volte nei prossimi trenta giorni per chiudere la prima parte della season - non ha senso affrettare il recupero di un giocatore così importante. Spazio dunque a Giulio Gazzotti.

BERTRAM TORTONA – URANIA MILANO

Dove: PalaOltrepo’, Voghera (Pv)

Quando: domenica 28 febbraio, 20.45

Arbitri: Maschio, Costa, Bartolini

Andata: 79-69

In diretta tv: su MS Sport (digitale terrestre) e MS Channel (satellite canale 814 Sky)

In streaming: In diretta su LNP Pass (CLICCA PER VEDERE)