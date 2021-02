Margaglio veste il tricolore

IGLS - Si gareggia a Igls, in Austria, pista che ospita molte tappe della Coppa del Mondo, ma in palio ci sono i titoli italiani di skeleton. Quello femminile, assoluto, se lo aggiudica Valentina Margaglio, che conferma il pronostico, 54''84 nell'unica manche disputata (per problemi di tracciamento), distanziando Alessia Crippa (+0″63) e Alessandra Fumagalli (+0″82).

Sul gradino più alto, tra i maschi, sale Amedeo Bagnis, di Tricerro, completando un en plein per il Piemonte: 53''06 per lui, 32 centesimi di secondo più veloce di Mattia Gaspari, terzo Giovanni Marchetti, a 1''06.

L'atleta di Pontestura, insieme a Bagnis, ai Mondiali aveva chiuso all'8° posto, fuori dalla zona medaglie, dopo il bronzo nel 2020.