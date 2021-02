Novi Ligure: domani tre scuole chiuse per lavori e niente mensa

NOVI LIGURE - Tre scuole chiuse domani a Novi Ligure perché Enel Distribuzione dovrà sospendere l’erogazione dell’energia elettrica causa rifacimento di una cabina elettrica in zona Pieve. Per questo motivo è prevista la sospensione dell’attività didattica della scuola primaria ‘Zucca’, della scuola dell’infanzia Pieve (provvisoriamente ubicata nei locali di via Verdi 115/117 accanto alla scuola ‘Zucca’) e dell’asilo nido comunale’ Girasole’.

È prevista, inoltre, la sospensione del servizio di mensa scolastica per gli istituti comprensivi 1 e 2 di Novi Ligure e per il plesso scolastico di Basaluzzo e di Gavi, vista l’impossibilità al funzionamento del centro unificato di cottura ubicato alla scuola primaria ‘Zucca’.

Le attività didattiche e connesse, assicurano gli amministratori comunali, riprenderanno regolarmente martedì 2 marzo perché Enel distribuzione ha garantito di completare i lavori di allacciamento nella giornata di domani.