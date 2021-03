Fortitudo 'saluta' Apuzzo

ALESSANDRIA - Alla vigilia del recupero con Faenza (domani, ore 18, PalaCima), Fortitudo Alessandria perde un altro giocatore. Dopo Angelo Guaccio (per motivi di lavoro) lascia Alberto Apuzzo, l'ala classe 2000 fra i più continui come rendimento. Il giocatore è stato contattato da Pavia, che già lo aveva corteggiato nelle ultime settimane, e ha deciso di accettare la proposta. "E' una opportunità per un giovane talento della provincia, che ha riconquistato spazio, fiducia e attenzione. Spiace perderlo - sottolinea coach Claudio Vandoni - ma il ragazzo merita e non sarà certo la Fortitudo, che ha creduto in lui, a fermarlo".

Contro Faenza massima emergenza: non saranno disponibili né Lisini (contrattura all'adduttore) e Pavone (problema muscolare), in dubbio anche per la gara contro Cesena. "Avremo un solo lungo di ruolo, Dal Maso. Non siamo certo rassegnati, ma consapevoli che sarà durissima. Avonto, l'ultimo arrivato, si sta inserendo bene". La società sta valutando l'innesto di un 3, in grado di colmare il vuoto lasciato da Apuzzo. "Offerte molte, ma devono avere determinate caratteristiche - aggiunge Vandoni - di età e di costi".