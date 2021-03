L'omaggio alle donne dai bambini della 'Zanzi'

Un omaggio speciale, in occasione della festa delle donne. I bambini che frequentano le elementari alla 'Zanzi', prezioso punto di riferimento per il quartiere Cristo e più in generale per tutta la città di Alessandria, hanno voluto celebrare l'8 marzo con una bella iniziativa.

La piazza della scuola, infatti, è stata letteralmente addobbata con disegni, piccole opere, creazioni e messaggi di auguri: un gesto semplice, ma molto apprezzato, che assume un significato ancora più particolare in tempi di pandemia, con le varie misure restrittive che rendono sempre più complicato il rapporto tra i giovani e il mondo della scuola.