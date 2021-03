Banca d'Italia, in vendita la sede di piazza della Libertà

ALESSANDRIA - La Banca d’Italia, con sede legale in Roma, Via Nazionale 91, intende alienare in blocco oppure per singoli lotti il complesso immobiliare che è stato sede della filiale in piazza della Libertà, ad Alessandria, attraverso una procedura di vendita senza base d’asta. La superficie commerciale dell’edificio è di circa mq 4.810, di cui mq 3.540 relativi alla porzione con destinazione d’uso terziario – direzionale e mq 1.270 relativi alla porzione con destinazione d’uso residenziale.

L’edificio è stato costruito negli anni 1951/54 a seguito di parziale demolizione del precedente stabile già sede della Banca e presenta un’architettura tipica della metà del 900 con le facciate rivestite in lastre di travertino. L’immobile è sottoposto al vincolo di interesse storico-artistico.

La Banca d’Italia resta a disposizione per fornire i chiarimenti che si rendessero necessari e consentire l’accesso all’immobile ai soggetti interessati, previa richiesta da inviare a mezzo posta elettronica all’indirizzo email dismissioni.imm.avvisi@bancaditalia.it. Per ulteriori informazioni cliccare qui.