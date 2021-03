Commercio internazionale e cosmetica nel Portale etichettatura e sicurezza prodotti

ALESSANDRIA - Un passo in più per il Portale nazionale Etichettatura e Sicurezza Prodotti realizzato dalla Camera di Commercio di Alessandria - Asti e dal Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino: al servizio già offerto dallo scorso anno a tutte le imprese alimentari e non alimentari, si aggiunge ora il tema della cosmetica (sempre grazie all’appoggio di Dintec - Consorzio per l’innovazione Tecnologica) e viene integrata l’assistenza al commercio internazionale, grazie alla nuova collaborazione con Ceipiemonte.

“Il sistema camerale, tra le varie iniziative di supporto alle imprese - afferma Gian Paolo Coscia, presidente della Camera di Commercio di Alessandria e Asti - ha voluto continuare a mettere a disposizione di tutte le imprese italiane l’aggiornamento e l’assistenza del Portale Etichettatura e Sicurezza Prodotti, arricchendolo di contenuti riguardanti il comparto della cosmetica e della internazionalizzazione. Si è pensato in questo modo di supportare concretamente le imprese ad operare in modo trasparente e concorrenziale sul mercato, innalzando il livello di sicurezza per i consumatori”.”

“Il Portale è nato nel 2018 dopo l’esperienza dello Sportello Etichettatura e Sicurezza Alimentare, un servizio di primo orientamento nato quasi 10 anni fa. Lo strumento è completamente digitale ed è un progetto di sistema che coinvolge oltre 60 province italiane con modalità di semplificazione e integrazione dei servizi e con un’interfaccia moderna, molto gradita alle aziende alimentari e ai consumatori" aggiunge Fabrizio Galliati, presidente del Laboratorio Chimico Camera di Commercio di Torino.

Il Portale è realizzato dalla Camera di Commercio di Alessandria - Asti e dal Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino, sotto l’egida di Unioncamere Nazionale e con la collaborazione, ad oggi, di più di 30 enti e istituzioni camerali che mettono a disposizione delle proprie imprese contenuti personalizzati, come schede di prodotti tipici, o più rappresentativi.

Le Camere di commercio potranno avvalersi da oggi anche del contributo tecnico di Ceipiemonte per l’assistenza personalizzata sui temi fiscali, legali e doganali del commercio internazionale. Già dall’anno scorso invece, godono della collaborazione tecnica di Dintec che oggi garantisce l’accesso sul settore della cosmetica, insieme all’etichettatura dei prodotti di largo consumo non alimentari.

Per accedere al Portale Etichettatura e Sicurezza Prodotti, le imprese devono effettuare una registrazione gratuita, a seguito della quale possono accedere alla loro area riservata per inserire il quesito specifico. Le risposte verranno inserite direttamente sul Portale, in modo che le aziende possano accedere e consultare agevolmente lo storico dei quesiti.

I contenuti del Portale sono accessibili a tutti, compresi i consumatori che possono consultare il materiale informativo disponibile, in particolare i riferimenti normativi “orizzontali” di etichettatura, le schede dei prodotti e le FAQ con le risposte finora elaborate in base all’esperienza di tutti gli Sportelli.