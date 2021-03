Provincia, i dipendenti proclamano lo stato di agitazione

ALESSANDRIA - Uil Fpl, Cisl Fp e Csa di Alessandria hanno dichiarato lo stato di agitazione per il personale dipendente della Provincia di Alessandria. Sono diverse le motivazioni che hanno condotto a tale decisione: impossibilità di contrattare le indennità condizioni di lavoro e le indennità servizio esterno; mancato confronto sul piano triennale del fabbisogno assunzionale, mancata predisposizione dei piani di riorganizzazione e razionalizzazione che devono essere approvati entro il 31 marzo 2021.

Inoltre, i sindacati lamentano anche la mancata trasmissione di alcuni dati propedeutici ai lavori del tavolo di contrattazione come il consuntivo della spesa effettiva 2020 per produttività 2019, le spese di indennità per specifiche responsabilità, il numero dei dipendenti con responsabilità definite e il numero dei dipendenti cessati nel 2020 e suddivisi per categoria.