Novipiù, c’è Redivo. Bertram, c’è fiducia

ALESSANDRIA - 23esima giornata, decima di ritorno, del girone Verde di Serie A2. Nell'anticipo di oggi l’Urania Milano ha battuto Capo d’Orlando (86-72) inguaiando i siciliani. Domani si giocano le altre sei gare. Anticipo dell’ora di pranzo Trapani-Orzinuovi, alle 17 il big match Torino-Udine. Alle 18 il resto del programma (Biella-Piacenza, Verona-Bergamo) con le due alessandrine che ricevono Treviglio e Mantova.

CASALE C’E REDIVO

Occhi puntati su Lucio Redivo di cui è annunciato il ritorno dopo quaranta giorni di assenza (ultima gara a Milano il 6 febbraio). Rossoblù aggrappati alla propria stella per centrare una vittoria ed interrompere l’emorragia (7 sconfitte in fila). Avversario la Treviglio di coach Devis Cagnardi (QUI IL ROSTER COMPLETO) reduce da 3 vittorie nelle ultime 5 partite, e al momento occupa il sesto posto in classifica (11 vittorie e 10 sconfitte). Miglior realizzatore della Blu Basket è J.J. Frazier che segna 15.5 punti di media (5.2 rimbalzi e 5.8 assist a partita).

Andrea Valentini, capo allenatore JB Monferrato, ha ben chiaro l’importanza della posta in palio. “La partita con Treviglio è importantissima per la nostra classifica. È una partita che dovremo giocare con la massima concentrazione e con la massima energia, cercando di limitare le loro ondate offensive, soprattutto in contropiede e dovremo essere bravi a ragionare in attacco e a passarci la palla, per poi cercare di colpirli con dei tiri aperti. Tutto però deve partire dalla consapevolezza che per noi è una partita vitale in questo momento”.



NOVIPIÙ JB MONFERRATO – BCC TREVIGLIO

Dove: PalaFerraris, Casale Monferrato (Al)

Quando: domenica 14 marzo, 18.00

Arbitri: Catani, Capurro, Lupelli

Andata: 88-77

In streaming: su LNP Pass (CLICCA PER VEDERE)

TORTONA E’ RIPARTITA

Ritrovata fiducia in casa Bertram dopo la bellissima prestazione vincente di giovedì contro Udine. Un successo che ha interrotto la striscia di tre sconfitte dei Leoni e lanciato la volata finale della regular seasone e della final eight di Coppa Italia. Avversaria una Mantova (QUI IL ROSTER COMPLETO) in difficoltà di risultati e classifica (quart’ultima con 1 vittoria nelle ultime 4 gare).





Contro udine abbiamo avuto un contributo importante da parte di tutti. Dopo tre sconfitte volevamo tornare alla vittoria

Grande protagonista della vittoria con Udine, Jamarr Sanders che ha risposto presentecon la sua classe in un momento di difficoltà della squadra. “Nella partita contro Udine abbiamo trovato un contributo importante da parte di tutti, volevamo tornare a vincere dopo tre sconfitte consecutive e farlo in casa è stato molto importante. Le ultime gare ci hanno fatto capire cosa ci attenderà ai playoff e ritengo che la squadra abbia risposto bene nelle difficoltà che la partita di giovedì ha proposto”.

BERTRAM TORTONA – STAFF MANTOVA

Dove: PalaOltrepo’, Voghera (Pv)

Quando: domenica 14 marzo, 18.00

Arbitri: Ferretti, D’Amato, Calella

Andata: 81-72

In streaming: su LNP Pass (CLICCA PER VEDERE)