Retromarcia Bertram, passa Mantova

VOGHERA –La Bertram non ripete la bella prestazione piazzata contro Udine e cade in casa con Mantova (74-79). Quarta sconfitta nelle ultime cinque gare per la squadra di coach Marco Ramondino, che ora deve guardarsi le spalle da Torino che batte Udine e si candida a ruolo di seconda forza del campionato.

RITMO TROPPO LENTO

Quanto sia pesata l’assenza di Riccardo Tavernelli (affaticamento muscolare durante la rifinitura) è difficile dirlo. Sicuramente la Bertram non è riuscita a ripetere la grande prova difensiva mostrata giovedì sera. E anche in attacco il ritmo non è stato adeguato. Mantova, che veniva da un periodo difficile, ha preparato la partita con le idee giuste ed è stata avanti per quasi tutta la gara (anche +17, 57-74 nell'ultima frazione). Solo nella parte finale del match con il pressing a tutto campo, Tortona (con i quattro piccoli) riesce a rimettere in piedi la partita arrivando fino al -2 (72-74 a -1’39”). Ma nei possessi finali i Leoni, con Sanders, non trovano il colpo per il sorpasso. Mantova ritrova lucidità e sul fallo sistematico con Cortese e Veideman chiude la gara. Tortona torna in campo mercoledì per la gara di ritorno a Udine.



BERTRAM-STAFF 74-79

(18-20, 34-38, 51-61)

Bertram Derthona: Mascolo13, D’Ercole 11, Cannon 13, Gazzotti 4, Ambrosin 14, Severini 8, Sanders 11, Morgillo, Graziani. N.e.: Sackey, Romano. All. Ramondino

Staff Mantova: Bonacini 3, Veideman 10, Maspero 13, Ghersetti 9, Cortese 9, Infante 13, Ferrara 6, Weaver 4, Ceron 12. N.e.: Lo, Mirkovski, Ziviani. All. Di Carlo

(QUI IL TABELLINO COMPLETO)