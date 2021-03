Bertram, a Udine si giocherà l'11 aprile

TORTONA - Cambia il calendario di Bertram Tortona: la gara in casa di Apu Old Wild West Udine, secondo atto della sfida ravvicinata, iniziata giovedì scorso con il successo al PalaOltrepò, slitta di quasi un mese. I 'leoni' erano attesi mercoledì sera a Udine, ma le due società, già sabato, si sono accordate per spostare la partita all'11 aprile e questa mattina la Lega Nazionale Pallacanestro ha autorizzato la nuova data.

Il confronto sarà, dunque, l'11 aprile, alle 18, collocazione condivisa dai due club per non ingolfare troppo gli impegni agonistici e resa possibile dal fatto che l'inizio della fase a orologio, di cui ancora ben poco si sa, compreso l'effettivo svolgimento, è stato posticipato di una settimana, dall'11 al 18 aprile.

Bertram tornerà in campo domenica 21, in casa, contro Bergamo.