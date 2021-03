Di Masi: "I Grigi, passione irrinunciabile"

ALESSANDRIA - "Sono molto soddisfatto di come sta lavorando Moreno Longo. E quando parlo di lavoro mi riferisco a metodi, regole e idee. Un profilo di allenatore che non abbiamo mai avuto". Luca Di Masi parla su "L'Orso in casa", organo ufficiale della società (a cura dell'Ufficio stampa), in edicola oggi con Il Piccolo, a due giorni dalla gara con il Renate, giovedì alle 15 al Moccagatta.

Una lunga intervista al presidente, in cui si parla di storia, di presente e di futuro. "Come ho ricordato al gruppo dopo la sconfitta di Novara, in grigio si fa calcio, consapevoli di una storia e di una tradizione che rappresentano valori anche sentimentali". Parla anche il tifoso Di Masi. "Ovvio che il mio impegno e la mia vicinanza nei confronti di squadra e società restano totali e assoluti ma, oggi, il mio stato d’animo è anche quello di un tifoso grigio, feroce e appassionato, che non può tifare come vorrebbe la sua squadra del cuore, in una bolgia a forma di stadio, perchè sa e vuole farlo solo così".

In questo numero anche la presentazione dell'avversaria, il Renate, che ha ripreso a correre e non è più da considerare una rivelazione, la scheda dedicata a Mirko Bruccini, con 14 domande, e i riflettori su Radio Voce Spazio, emittente da molti anni al Moccagatta e con trasmissioni in studio sull'Alessandria.

Qui sotto l'ultimo numero de 'L'Orso in casa'

L'orso in casa