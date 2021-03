Fornaro: "Su crisi Cerutti domani interrogazione al ministro Orlando"

ROMA - “Domani alle 15, in diretta televisiva sulla Rai, sarà discussa nell’aula di Montecitorio, con la formula del question time, una interrogazione, a firma Fornaro e Epifani, al ministro del Lavoro, Andrea Orlando, sulla crisi della Cerutti, con sedi produttive a Casale Monferrato e Vercelli. L’obiettivo dell’interrogazione con risposta immediata del Ministro Orlando è quello di cercare di tutelare i 290 lavoratori che rischiano, senza interventi, di non poter più accedere agli ammortizzatori sociali. Siamo fiduciosi che si possano trovare soluzioni, insieme ai curatori, per evitare che il conto della crisi della Cerutti sia pagato unicamente dai lavoratori”.

Lo scrive in una nota il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.