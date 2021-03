Scalmanati sul bus e senza biglietto: deferiti sette minorenni

ALESSANDRIA - Domenica gli gli operatori della squadra Volanti della Questura di Alessandria sono intervenuti in via Galimberti a seguito di segnalazione relativa alla presenza di un gruppo di ragazzi all’interno di un pullman cittadino che, sprovvisti di idoneo titolo di viaggio, dopo aver proferito insulti nei confronti dell’autista, avevano mandato in panne il veicolo azionando l’apertura d’emergenza dandosi subito dopo alla fuga in direzione di via Boves.

Giunti celermente sul posto, gli agenti hanno avviato le ricerche nelle vie limitrofe rintracciando in poco tempo sette ragazzi.

I sette, tutti minorenni, sono stati sottoposti a rilievi foto/dattiloscopici e successivamente deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di interruzione di pubblico servizio in concorso.