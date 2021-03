Autosped controlla, San Martino ko

TORTONA - Venti minuti dominati, dopo l'intervallo una po' (troppa) fatica contro l'aggressività di San Martino di Lupari, ma gara sempre in controllo, anche con un vantaggio di 21 punti: Autosped torna alla vittoria, 62-50, in una gara complicata anche da due assenze dell'ultima ora, la capitana Claudia Colli per un problema alla schiena, e Valentina Gatti, per una indisponibilità fisica a pochi minuti dalla palla a due. Così c'è più spazio per le giovani, tutte utilizzate, per il debutto di Scibelli e Podrug (doppia doppia per lei) e D'Angelo si caricano il peso del lavoro sotto le plance.

Le avversarie sono molto giovani, ma cresciute, tecnicamente, rispetto all'andata: aggressive, unica soluzione tattica per provare a bilanciare il divario di qualità ed esperienza. Nei primi due quarti non c' storia: Castelnuovo, trascinata da D'Angelo, allunga subito, 21-12 dopo 10' e alla pausa 41-20, di fatto un monologo, contro le baby del Fanola, che hanno percentuali molto basse al tiro. L'unica mossa possibile è non far giocare Autosped e per metà del terzo quarto ci riescono, mettendo le mani addosso sistematicamente e costringendo così all'errore. Nei primi 5' un parziale di 10-2 per le ospiti, che fa urlare coach Francesca Zara. Serve a scuotere le padrone di casa, che rispondono allo stesso modo, con Madonna determinante, e respingono il tentativo di rientrare delle ragazze di Tomei, fino al -10, ma ricacciate di nuovo al -18 all'ultimo stop (50-32). Un gap che si restringe e si dilata anche nell'ultimo tempo, con qualche errore di troppo e difficoltà nel trovare varchi per andare a canestro, ma anche con un margine sempre ampio da gestire.

NIENTE MONCALIERI

Ora Autosped avrà due settimane per lavorare, perché la gara con Moncalieri del 26 marzo è già stata rinviata, su richiesta delle torinesi, che hanno sei casi di positività nel gruppo squadra. Già fissato anche il recupero: mercoledì 7 aprile, alle 20.30, al centro di un trittico, che si aprirà sabato 3, ancora al PalaCamagna, con Sanga Milano.

AUTOSPED - LUPE SAN MARTINO 62-50

(21-12, 41-20, 50-32)

Autosped: Repetto, D'Angelo 18, Madonna 11, Pavia 4, Serpellini, Bernetti, Bonvecchio 10, Scibelli 6, Podrug 13, Bassi, Francia. Ne: Colli. All.: Zara

Lupe San Martino: Guariese 8, Fontana, Beraldo 2, Peserico 12, Amabiglia 2, Mini 3, Giordano 5, Arado 10, Antonello, Rosignoli, Rech 2, Pini 5. All.: Tomei