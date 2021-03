Box solidale per la ricerca

ALESSANDRIA - Al via una nuova collaborazione tra Solidal per la Ricerca e Cascina La Presidenta: per celebrare la Pasqua 2021, acquistando una box solidale da 80 euro, sarà possibile gustare prodotti tipici del nostro territorio a Km 0, direttamente dal produttore al consumatore e, contestualmente, supportare la ricerca scientifica svolta dagli infermieri dell’Azienda ospedaliera di Alessandria. L’obiettivo della ricerca infermieristica è sviluppare conoscenze specifiche per migliorare l’assistenza al paziente e il rapporto con i suoi familiari, con una ricaduta positiva in termini di cura sull’intera comunità. Essa permette infatti di valutare l’efficacia dei metodi assistenziali, favorendo il miglioramento dell’assistenza individuale o di comunità, sia essa preventiva, curativa, palliativa o riabilitativa.

Il 20% del ricavato di ogni vendita verrà quindi devoluto a Solidal per finanziare i numerosi progetti di ricerca attivati dall’Ospedale di Alessandria che vanta una delle 5 unità di ricerca per le professioni sanitarie in Italia. La box solidale contiene: 1 salame crudo, 1 kg di agnolotti, 1 kg di carne tritata, 1 kg di bistecche, 1 kg di salamini, 1 kg di spezzatino.

Si tratta quindi di un modo originale per festeggiare la Pasqua, ringraziando tutti gli infermieri per il lavoro quotidiano che svolgono con impegno, passione, coraggio e dedizione a favore del paziente, ancora di più in questo lungo periodo pandemico. È possibile prenotare la box solidale al numero 328-4221166 e ritirarla in negozio (Via Bartolomeo Maino, 20 - Valle San Bartolomeo - Alessandria) oppure riceverla direttamente al domicilio in maniera gratuita.