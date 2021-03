Il primo derby è della Pro Vercelli

ALESSANDRIA - Il primo derby in 48 ore è della Pro Vercelli, ma l'Alessandria ha da recriminare per un errore dal dischetto e troppo occasioni non sfruttate. Nel campionato Primavera/3 - Berretti finisce 2-1 per gli ospiti, che approcciano meglio la gara e nel primo quarto d'ora, come sottolinea il tecnico dei Grigi Fabio Rebuffi, "sono più aggressivi e intensi e noi, invece, troppo frenati". Poi i padroni di casa si 'risvegliano', hanno un paio di opportunità, sono più pericolosi dei bianchi, ma non finalizzano.

Le occasioni migliori in avvio di ripresa, con Fabbrucci a tu per tu con il portiere e Poppa, ma nel momento migliore dell'Alessandria, è la Pro a passare in vantaggio. Il pareggio è sui piedi di Poppa, che, però, fallisce un calcio di rigore. Gioco meno fluido, gara più 'aspra', due fiammate nella parte finale: ancora i vercellesi a segno, dal dischetto, accorcia Speranza dagli undici metri, ma l'aggancio non riesce.

Prossimo impegno martedì 30, recupero in casa della Giana: la gara con la Pro Sesto, programmata per il 23, è stata di nuovo rinviata per positività nella formazione lombarda.