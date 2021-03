Vaccini, cosa bisogna sapere (e il caos di stamani)

ALESSANDRIA - Un problema al sistema informatico ha causato lunghe code, stamani, al centro vaccinale Asl del quartiere Cristo, ad Alessandria. Inevitabile l'esasperazione di chi ha dovuto attendere decisamente a lungo per avere l'inoculazione.

Asl Al - che si scusa per il disagio arrecato e ringrazia il personale della Protezione Civile che ha contribuito a gestire l’attesa dei pazienti, fornendo sedie e assistenza - ha provveduto a potenziare il personale del centro e nel pomeriggio la situazione è tornata normale.

Da lunedì, intanto, le vaccinazioni in città saranno effettuate nel nuovo centro vaccinale all'ex caserma Valfrè, che è attrezzato per gestire volumi di vaccinazione molto più consistenti.

Over Ottanta. Dalla Regione, intanto, hanno fatto sapere che, a martedì, erano 140 mila sono gli over80 ancora da vaccinare. Centomila hanno già ricevuto l’sms di convocazione con giorno, ora e luogo della somministrazione. In partenza a stretto giro di posta le convocazioni per altri che hanno aderito. Il referente per il gli over 80 è sempre il medico di famiglio.

I non trasportabili. Verranno contattati invece in modo diretto dalle Asl, per concordare l’appuntamento, 31.400 over 80 non trasportabili (i non trasportabili sono in tutto 36 mila e 4.600 sono stati già vaccinati). Entro oggi le Aziende sanitarie locali devono fornire all’Unità di crisi il calendario delle somministrazioni a domicilio.

Tutte le prime somministrazioni degli over 80 in Piemonte si concluderanno nella settimana del 15 aprile, con un’ultima tranche di circa 1.800 persone nei giorni 19, 20, 21 aprile.

Protezione civile. Il 26 e il 27 marzo è prevista all'ex Caserma Valfrè di Alessandria la vaccinazione dei membri della protezione civile.

Scuola. Dopo la temporanea sospensione del vaccino AstraZeneca, sabato 19 marzo sono riprese le vaccinazioni del personale scolastico.

Fascia 70-79. Sono state inoltre avviate le prenotazioni per la fascia 70-79 anni. Chi vuole prenotare deve fare riferimento al sito www.ilpiemontetivaccina.it.