Domani è la 'Domenica delle Palme'

TORTONA - Sono state pubblicate le regole che i fedeli dovranno seguire domani per festeggiare la 'Domenica delle Palme' senza infrangere le norme anticontagio.

Innanzitutto i volontari all’ingresso della chiesa devono evitare che si formino assembramenti, verificano il corretto utilizzo della mascherina da parte dei fedeli e li invitano, come al solito, ad igienizzarsi le mani; dopo che ogni fedele si è igienizzato le mani, un volontario (a sua volta con mani igienizzate) consegna singolarmente a ciascuno un ramoscello di ulivo. È vietato lasciare su di un tavolo i ramoscelli alla libera fruizione da parte dei fedeli. L’unica alternativa a quanto indicato è che i fedeli portino con sé l’ulivo.

I ramoscelli di ulivo presenti all’ingresso saranno tanti quanti sono i posti disponibili all’interno della chiesa e saranno consegnati uno ad uno. Dopo la celebrazione, qualora ne avanzassero, si potranno prendere anche per conto di terzi.

L'ulivo verrà distribuito oggi, sabato 27 marzo alle 17.30 in San Matteo e alle 18 in Cattedrale, mentre domani ci saranno addirittura cinque appuntamenti: in Cattedrale alle 9 e alle 10.30 con la Santa Messa Solenne presieduta dal vescovo, alle 11 e alle 18.30 in Santa Maria Canale e alle 12 in San Matteo.