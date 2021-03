Il volontario Favale riparte alla volta di Lampedusa

ACQUI TERME - Non c’è due senza tre, come recita l’adagio. Con grande orgoglio il Comitato acquese della Croce Rossa ha annunciato: «Il nostro collega volontario Giuseppe Favale è partito per una nuova missione a Lampedusa. Il nostro Comitato lo ringrazia e gli augura buon lavoro».

Il 64enne ex caseario del Caseificio Merlo oggi in pensione è membro della Cri dal 2005; farà ancora una volta parte del ‘Gruppo Emergenze’ fornendo il proprio supporto (come nelle precedenti esperienze a bordo della ‘Rapsody’ e poi della ‘Adriatico’) nella gestione dell’emergenza migranti prestando servizio di assistenza ai soggetti in ‘stallo’ negli hot spot governativi.