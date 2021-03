Il 'viaggio' di Helmut nella dad

ALESSANDRIA - Helmut Berta è un fotografo alessandrino 'in viaggio' nel mondo della didattica a distanza: ecco perché, tramite i social ha chiesto a mamme e papà di aprire le porte delle loro case e anche ad alcuni docenti di spiegare come funziona, e quali sono le difficoltà, di tenere una lezione in maniera virtuale. Tante le risposte - "ma invito le famiglie a contattarmi sui miei canali per aggiungere altre storie", le sue parole - ed ecco le prime testimonianze.