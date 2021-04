Cirio al polo vaccinale di Casale: "Questa struttura fiore all'occhiello del territorio"

CASALE - Visita del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio al nuovo polo vaccinale allestito al Palafiere di Casale. Accompagnato dal sindaco Federico Riboldi, presente con molti amministratori e dirigenti del Comune, oltre che con il commissario dell'Asl Valter Galante, Cirio ha visitato la struttura, definendola "Molto performante. Fiore all'occhiello per il territorio. Al commissario Figliuolo ho chiesto più vaccini, ora siamo a 18-19mila al giorno in Piemonte, l'obiettivo è 30mila al 15 aprile e 40mila da maggio. Mi auspico che questa sia l'ultima pasqua di limitazioni".

Il 15 aprile Figliuolo sarà in Piemonte, in tale occasione Cirio ha invitato Riboldi a proporgli personalmente il dossier di Casale Capitale del Freddo, la candidatura del comparto del freddo monferrino per occuparsi della distribuzione dei vaccini.

"Devi essere il nostro portavoce perchè arrivino più vaccini - ha chiesto Riboldi - qui vaccineremmo giorno e notte per chiudere in 100 giorni l'incubo pandemia"