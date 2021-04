"Ospedale risponde" con il dottor Barbero, direttore di Radiologia

ALESSANDRIA - Sarà dedicata alla Radiologia la diretta di venerdì 2 aprile, che vedrà in collegamento il dottor Stefano Barbero per “Ospedale risponde”. Sui social dell’Azienda ospedaliera di Alessandria, a partire dalle ore 14.30, sarà infatti possibile porre delle domande al direttore della Radiologia circa l’accesso ai servizi, gli esami a cui ci si può sottoporre e le numerose attività del reparto. Si tratta di una struttura complessa, dotata di numerosi macchinari per la diagnostica per immagini, che prevede due diverse sedi al Presidio civile suddivise in base alle prestazioni e una al Presidio infantile.

Al termine della settimana dedicata a questa specialità, che vede la pubblicazione sui profili aziendali delle foto del team, dei video esplicativi delle attività e delle infografiche di contatto grazie alla specifica campagna “Ospedale Siamo Noi”, i cittadini potranno quindi fare domande in diretta per approfondire e comprendere meglio come si opera in Radiologia.

L’evento sarà trasmesso in diretta su tre canali aziendali: il sito internet alla pagina www.ospedale.al.it/eventi-in-diretta/, la pagina Facebook @aoalessandria, il canale YouTube Ospedale Alessandria.

Le domande possono essere inviate a comunicazione@ospedale.al.it