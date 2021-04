Pergo con Morello, Grigi al completo

ALESSANDRIA - Morello dall'inizio è la novità nel tridente d'attacco della Pergolettese contro i Grigi.

Il capocannoniere degli ospiti, 11 gol e 8 assist, prende il posto di Kanis, forfait dell'ultima ora: l'attaccante è entrato in contatto con un familiare positivo al covid e, quindi, è in isolamento. Così Albertini si affiderà a Bariti, Scardina e, appunto, Morello, mentre in difesa a destra va Girelli, e Ceccarelli riprende il suo posto al centro (con Ferrara), perché Panatti è nella linea a tre del centrocampo. Restano fuori Bakayoko, Bortoluz, Ghidotti, Bignani e Scarpelli, mentre Duca e Lucenti sono convocati, ma con un minutaggio limitato.

Grigi al completo, con l'ecccezione di Sini. Longo potrebbe riportare in panchina Frediani, perché le risposte sul campo, in questa settimana di lavoro, sono state rassicuranti per l'esterno. Sarebbe un terzo esordio per lui, comunque graduale. L'Alessandria, in questo momento, ha il valore aggiunto della condizione fisica e mentale, risultato di un lavoro che, nelle prime settimane con il nuovo tecnico sembrava non essere così evidente e che, invece, si sta rivelando una delle stategie fondamentali della rincorsa, anche per una compattezza di gruppo e per la ricerca della continuità.

In attacco possibile Eusepi di nuovo dal 1', in difesa la scelta tra i tre che hanno iniziato a Sesto e gli interpreti del secondo tempo, con l'inserimento di Bellodi e Prestia spostato a sinistra.

Le probabili formazioni

ALESSANDRIA (3-4-3): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Macchioni; Parodi, Casarini, Bruccini, Celia; Mustacchio, Eusepi, Arrighini. All.: Longo

PERGOLETTESE (4-3-3): Soncin; Girelli, Ceccarelli, Ferrara, Villa; Palermo, Panatti, Varas; Bariti, Scardina. Morello. All: Albertini