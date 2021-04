Il 5xmille 'raccontato' dal professor Silvestri

ALESSANDRIA - Sarà il professor Paolo Silvestri, docente di Economia dell’educazione e del capitale umano, Giustizia ed Economia, Humanomics: Ethics and Economics, Humanomics: Philosophy and Economics all’Università di Torino l'ospite del prossimo appuntamento dei 'Giovedì culturali', organizzato dall'associazione Cultura e Sviluppo in collaborazione con la Fondazione Social.

Il docente spiegherà il grande successo del 5×1000, le criticità e l’eventuale potenziale inespresso di questo istituto fiscale e come rafforzarne il potenziale “generativo”. Si discuterà inoltre di chi sono i contribuenti che lo scelgono il e quali sono le loro motivazioni, chi sono i beneficiari e quali servizi forniscono grazie alle risorse raccolte e chi, a sua volta, beneficia di questi servizi. L’appuntamento per l’incontro dal titolo "Il dono del 5×1000. Sussidiarietà fiscale, Terzo settore, giustizia sociale" è per giovedì 22 aprile alle 18, in diretta streaming sul sito, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell’Associazione Cultura e Sviluppo.

Silvestri dialogherà con il relatore Francesco Guala, professore ordinario di Economia Politica all’Università di Milano e presidente dell’Associazione Cultura e Sviluppo.