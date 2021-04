Tragedia: cade dal balcone al quarto piano, muore una donna

ALESSANDRIA - Tragedia questa mattina in via Don Giovine: una donna è caduta dal balcone della sua abitazione situata al quarto piano.

Sul posto in questo momento i Vigili del Fuoco, che tentano di entrare nell'appartamento della vittima, e i carabinieri per i rilievi. Sembra che la donna stesse dipingendo la ringhiera del balcone di casa, quando è precipitata.

Non è escluso un improvviso malore che le avrebbe fatto perdere l'equilibrio. Sul posto anche i due figli della donna.

L'area è stata delimitata per permettere le indagini.

Seguono aggiornamenti.