ALESSANDRIA - "Per noi il calcio non è solo uno sport. Per noi vuol dire aggregazione, appartenza. Vuol dire lottare, soffrire, a volte gioire, altre avere una delusione nuova da digerire". Vuol dire lavorare notte e giorno a una coregrafia, sul cielo del Moccagatta. Vuole dire, scrive la Gradinata Nord, "che domenica, a Como, è la partita che Alessandria aspetta da 47 anni".

Fisicamente i tifosi non potranno esserei sugli spalti, ma saranno presenti "dove avrà inizio il viaggio che potrebbe scrivere una storia nuova". Sabato, alle 15.30, a Centogrigio, alla partenza della squadra, "La loro lotta è la nostra lotta, perché il loro obiettivo è il nostro sogno". E Gli Ultras sezione Cristo invitano a colorare tutta la città di grigiop con bandiere ovunque.