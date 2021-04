Hsl, c'è Zerbo in attacco

TORTONA - C'è un attaccante in più per l'obiettivo salvezza di Hsl Derthona. Che sabato riparte dal recupero con la Sanremese anche con Gabriele Zerbo in avanti, alla ricerca di gol pesanti. Il nuovo acquisto ne ha segnati già 10 in questo campionato, con la maglia del Foligno, sempre in D: ha risolto il contratto, un addio con polemica proprio alla chiusura del mercato, il 15 aprile, e ha firmato l'accordo con la società tortonese. subito a disposizione di Giovanni Zichella.

Classe 1994, prodotto del vivaio del Palermo, in maglia rosanero ha anche debuttato in Europa League. In carriera la punta ha giocato in C con Pergolettese, Carpi, FeralpiSalò, Paganese, Francavilla e Fermana.