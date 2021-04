Stat presenta il catalogo viaggi 2021: «Ripartire sarà presto possibile»

CASALE - Sono proprio di questi giorni le prime notizie dell'allentamento di alcune misure di contenimento dell'epidemia, non solo in Italia ma anche a livello europeo. E Gruppo Stat a Casale risponde immediatamente in modo positivo. Dopo aver annunciato l'installazione di due nuovi modelli di purificatori d'aria sui propri mezzi, ieri pomeriggio in diretta streaming sui propri canali social l'azienda ha presentato il nuovo catalogo tour di quest'anno (da questa mattina scaricabile direttamente dal sito).

Per un totale di circa 250 itinerari - sia in giornata che di più giorni - il catalogo ha come destinazione principale proprio l'Italia (ma non solo). Tra le tante offerte sono stati riproposti i tour più classici, ma ci sarà anche un'ampia scelta di nuove proposte.

«A conferma di quanto noi crediamo nel nostro lavoro, nella nostra storia e nei nostri clienti che sono la nostra forza ho l'onore di presentarvi questo nuovo catalogo - ha introdotto la presentazione l'amministratore delegato Paolo Pia - Per farvi sognare siamo partiti dalla copertina che è il frutto di una scelta condivisa. Fin da piccoli il nostro sogno non è forse quello di volare? E volare è sinonimo di viaggiare. Oggi per viaggiare riteniamo sia più sicuro e affidabile rimanere con i piedi per terra, che per noi vuol dire sulle ruote. Abbiamo allora scelto a rappresentarci uno skate perché è agile, economico ed è green. Proprio come i bus Stat di ultima generazione».

E per quanto riguarda le prime partenze? Stat non ha ancora una data precisa, dipenderà tutto dalle disposizioni governative. L'idea però sarebbe quella di ricominciare a viaggiare in giornata già da metà maggio, ritornando ai tour di più giorni all'inizio del mese di giugno.