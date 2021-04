Battaglia Novipiù, Latina è battuta

CASALE MONFERRATO – Piace e vince la Novipiù di lotta e battaglia. Successo prezioso in volata su Latina (70-69) che permette alla squadra di coach Andrea Valentini di iniziare nel modo giusto al seconda fase della stagione, agganciando i pontini in testa al Girone Blu e compiendo un passo importante in chiave salvezza. Senza Gora Camara, bloccato alla vigilia e con Luca Valentini in campo con un dito rotto, i rossoblù hanno mostrato la faccia giusta, quella di Orzinuovi, quella necessaria per portare al più presto la JBM in salvo.

FINALE EMOZIONANTE

Gara equilibrata, combattuta e decisa nel finale dopo la Novipiù ricuce il tentativo di fuga della Benacquista (+5). La tripla di Fabio Valentini (17 per lui) porta la JB sul 70-67 ad un minuto dalla sirena. Raucci accorcia subito, poi Redivo (super nella gara, 24 punti e 6 assist), perde un pallone sanguinoso e sul contropiede il fischio premia Latina tra le proteste. Per fortuna il tiro di Lewis si ferma sul ferro e Thompson vola a conquistare un rimbalzo che vale oro.

Vince Casale che mercoledì sarà a San Severo per la seconda gara della fase ad orologio.

Le parole di Andrea Valentini, bravo a trasmettere alla squadra lo spirito da combattimento. “Parlare di bel gioco non esiste. In partite come queste l’unica cosa che conta è il risultato. Camara non è potuto scendere in campo e Luca (Valentini,ndr) ha giocato nonostante un dito rotto. Un grazie ancora ai ragazzi. Si tratta di un piccolo, ma importante passo per la nostra classifica”.



NOVIPIU'-BENACQUISTA 70-69

(20-19, 38-37, 50-55)

Novipiù JB Monferrato: Fabio Valentini 17, Redivo 24, Thompson 12, Donzelli 5, Martinoni 4, Casini 4, Tomasini 2, Luca Valentini 2. Ne: Sirchia, Camara, Lomele, Giombini. All. A. Valentini

Benacquista Latina: Lewis 14, Raucci 14, Baldasso 10, Mouaha 9, Benetti 8, Trotter 7, Passera 5, Piccone 2, Hajrovic. All. Gramenzi

