Iscrizioni online al servizio di refezione scolastica

ALESSANDRIA - A partire da lunedì 3 maggio 2021 e fino a venerdì 2 luglio 2021 compreso, sarà possibile rinnovare l’iscrizione al Servizio di Refezione scolastica per l’anno scolastico 2021/2022 attraverso il portale genitori raggiungibile qui, utilizzando il codice utente e la password di accesso già in possesso per i vecchi iscritti, selezionando la voce Anagrafica > Rinnova Iscrizioni.

Per chi dovesse iscriversi invece per il primo anno potrà procedere attraverso cliccando qui, inserendo il codice fiscale dell'alunno e premendo il tasto verde “Sono un nuovo iscritto”. Successivamente è necessario compilare la scheda d’iscrizione con i dati richiesti, salvare il documento, scaricare e stampare la lettera credenziali che rilascerà il codice utente e la password, consentendo l’accesso al portale genitori.

Si ricorda che in caso d’iscrizione di più fratelli, bisognerà effettuare un’iscrizione per ogni bambino ed iscrivere tutti con il nominativo dello stesso genitore/tutore. Si rammenta che la compilazione dell’iscrizione on-line avviene, come tutte le autocertificazioni, sotto la piena responsabilità del genitore che effettua l’operazione per quanto concerne la correttezza dei dati anagrafici forniti, della scuola, classe e sezione in cui è iscritto/a l’alunno/a, oltre ai dati afferenti la dichiarazione per il reddito Isee.

Nel caso in cui il sistema rilevasse situazioni di debito pari o superiori a € 40,00 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, l’utente è invitato a regolarizzare i pagamenti dovuti entro e non oltre il 30/06/2021 per poter procedere con l’iscrizione on-line. Per il mantenimento del credito nell’anno scolastico prossimo 2021-2022, non è necessario presentare alcuna richiesta in quanto il saldo positivo viene automaticamente ribaltato nel nuovo anno in buoni pasto già pagati.

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento è disponibile l’ufficio Refezione Scolastica all’indirizzo email: refezione.scolastica@comune.alessandria.it