Forte Acqui, si lavora per il recupero

ALESSANDRIA - Associazione Commercianti del Quartiere Cristo, Gruppo Giovani e Commissione Sud hanno effettuato un sopralluogo nei giorni scorsi al Forte Acqui per verificare la possibilità di utilizzo di quello che sarebbe uno straordinario polmone verde non solo per il rione, ma per la città intera.

Sul giornale domani in edicola la testimonianza del 'viaggio'. E le idee che potrebbero contribuire a recuperare un luogo storico.