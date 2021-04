BasketBall Lab, grande settimana

TORTONA – Settimana molto positiva in casa Derthona BasketBall Lab. Successi per i ragazzi bianconeri impegnati con la canotta dell’Olympia Voghera nel campionato di Serie C Silver, per l’Under 15 di Paolo De Ros e per l’Under 13 di Clara D’Amico. Sconfitte invece per Under 20 nel derby con la Cb Casale e per l’Under 16 Eccellenza in casa con Oleggio.

Doppio successo Olympia che nel doppio confronto con il Basket Sanmaurense s’impone 69-60 e 70-58.

Si arrende invece tra le mura amiche del PalaCamagna l’Under 20 bianconera di De Ros che dopo un primo quarto positivo (16-13), subisce il ritorno di Casale che merita il successo 51-69 alla sirena conclusiva. Ieri il gruppo - con alcune assenze - è di nuovo sceso in campo contro i fortissimi pari età del College Borgomanero, dominatori del girone, che hanno sbancato il Camagna con un perentorio 95-59.

Cadono al PalaCamagna anche i giovani Leoni dell’Under 16 Eccellenza di coach Nunzi contro una Oleggio (60-72) capace di far valere la precisione nel tiro da tre punti.

Vittoria al debutto in campionato per il Derthona Under 15 che mostra buona continuità su entrambe le metà campo nella sfida contro College Borgomanero. A fare la differenza in favore dei bianconeri un primo tempo condotto in modo brillante. Finale 79-36.

Successo infine per i Leoncini dell’Under 13 nella gara di ritorno, disputata a Tortona, contro Galliate. La formazione allenata da D’Amico strappa nella seconda frazione e controlla fino al 46-40.

SERIE C SILVER

Basket Sanmaurense- Olympia Voghera 60-69

Voghera: Banchero 12, Mogni, Gay 16, Tava, Bonferoni, Barbieri 8, Sackey 16, Marangon 1, Bruciamonti 3, Rota 4, Semeghini 6, Dolcino 3. All. Franchini Ass. Fanaletti, Censurini

Olympia Voghera- Basket Sanmaurense 70-58

Voghera: Banchero 3, Mogni 8, Gay 13, Tava, Bonferoni ne, Barbieri 18, Sackey 14, Marangon, Bruciamonti 6, Rota 3, Semeghini 5, Dolcino. All. Franchini Ass. Fanaletti, Censurini



UNDER 20 GOLD

Derthona Basket- CB Casale 51-69

Derthona: Denicolò L. 10, Cremonti, Nizzola 6, Tava 7, Mogni 9, Emanuelli, Pezzulla, Curti 1, Lisini 9, Karac 7, Neri, Denicolò G. 2. All. De Ros

UNDER 16 ECCELLENZA

Derthona Basket- Oleggio 60-72

Derthona: Lisini 12, Mogni 3, Di Mattia, Besostri 2, Vio 7, Davio, Segatto, Arnaldo, Lam 3, Bellinaso 29, Bertelli 4, Ferrari. All. Nunzi Ass. Della Godenza, Fanaletti

UNDER 15 SILVER

Derthona Basket-College Borgomanero 79-36

Derthona: Vio 4, Borasi 12, Bordoni R. 15, Ferrario 1, Calvaresi 3, Gay 4, Repetto 8, Acquini 5, Defilippo 6, Bordoni E. 21. All. De Ros

UNDER 13 REGIONALE

Derthona Basket-Galliate 46-40

Derthona: Cazzola, Stefanescu, Zanelli, Bassi 2, Bellinaso 22, Bocchio 7, Moroni 2, Censurini 1, Grassi, Musso 2, Zanocco, Speretta 10. All. D’Amico