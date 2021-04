ALESSANDRIA - Tre settimane per riprovarci. Un titolo che racchiude un messaggio chiaro: "Alessandria, credici e preparara i playoff". Nel numero de 'L'Orso in casa', organo ufficiale dell'Alessandria Calcio (a cura dell'ufficio stampa) in edicola oggi con Il Piccolo e il Corriere della Sera, ci sono approfondimenti sui verdetti della stagione, e l'invito, proprio dal penultimo atto a Como, a riprendere la corsa.

Riflettori sull'ultima avversaria della stagione regolare,la Pro Patria, con un articolo anche su Fausto Carnio, "il battitore libero", doppio ex, prematuramente scomparso nel 2019.

Fra i pezzi anche il dettaglio delle regole dei playoff (e dei playout, se ci saranno), le 14 domande per conoscere meglio Marco Frediani e Francesco Stanco, e la stagione in crescendo della Primavera di Fabio Rebuffi, attuale capolista del girone, insieme al Novara, che si prepara a 'vendicare' la prima squadra domani contro il Como, a CentoGrigio.

