Granata d'artiglieria lungo il Po a Frassineto, sul posto i Carabinieri

FRASSINETO - Questa mattina lungo il greto del Po, nel territorio del Comune di Frassineto Po ma su sponda sinistra, è stata rinvenuta una granata di artiglieria.

Per mettere in sicurezza il sito, in attesa dell'eventuale intervento degli artificieri, sono arrivati i Carabinieiri, il comandante della stazione di Ticineto Antonio Narcisi e il maresciallo Caporali. A coordinare le operazioni il capitano Christian Tapparo, comandante della Compagnia di Casale.