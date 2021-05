Sportello Immigrati, 150 in piazza per dire no alla chiusura

NOVI LIGURE — Circa 150 persone si sono date appuntamento questa mattina in piazza Dellepiane a Novi Ligure per protestare contro la chiusura dello Sportello Immigrati, decisa dalla giunta Cabella e divenuta operativa a partire da oggi. Una breve manifestazione di “silenzioso dissenso”, anche per rispetto delle normative anti Covid, e senza simboli di partito. In piazza c’erano rappresentanti delle associazioni di volontariato, comuni cittadini e diversi esponenti delle forze politiche d’opposizione, tutti con il cartello arancione che contraddistingue la protesta: «No alla chiusura dello Sportello Immigrati di Novi Ligure! Cabella ripensaci». Scarsa invece la partecipazione della comunità straniera cittadina. Il flash mob, come da programma, è durato circa 15 minuti.

Foto © Alice Tosonotti, Alice Photo Studio, via Roma 58 Novi Ligure