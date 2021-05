Si cercano sette nuovi vigili

ALESSANDRIA - L’Amministrazione comunaleha indetto una selezione pubblica, per esami, per la copertura di sette posti con contratto di lavoro a tempo pieno, profilo professionale agente di Polizia Municipale, Categoria C. posizione economica C1

Il testo integrale del bando è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Alessandria:

https://www.comune.alessandria.it/.../L/IT/IDPagina/3284

Termine ultimo per la presentazione delle domande: 3 giugno 2021.