Violazioni del coprifuoco: 15 sanzionati, 5 sono minorenni

TORTONA - I Carabinieri della Compagnia di Tortona hanno denunciato in stato di libertà un 20enne rumeno per detenzione abusiva di munizionamento.

Il giovane è stato anche segnalato per detenzione per uso personale di droga. Il rumeno, trovato in possesso di circa 5 grammi di hashish a seguito di controllo, nel corso della successiva perquisizione domiciliare è risultato possedere una cartuccia cal. 7,65 e una pistola a salve priva del tappo rosso.

Gli stessi militari hanno denunciato un 15enne marocchino per violazione di domicilio, per avere scavalcato senza giustificato motivo la recinzione di un condominio, dove i Carabinieri lo hanno rintracciato.

Infine, i Carabinieri hanno elevato quindici sanzioni per le violazioni alla normativa anti-Covid-19, di cui cinque a carico di minori, poiché rintracciati fuori dal proprio domicilio in orario notturno.