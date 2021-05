Il Giro d'Italia conquista il Monferrato

CERRINA - Il Giro d'Italia della ripartenza riporta anche il pubblico a bordo strada. Distanziato e seguendo i protocolli, ma l'occasione di vedere da vicino tutti i protagonisti della 104esima edizione è ghiotta.

Così gli appassionati hanno sfruttato anche i pochi chilometri in Monferrato e scelto alcuni punti strategici a Murisengo, Cerrina e poi allo svincolo di Pontestura per cogliere pedalate e sguardi di Filippo Ganna e dei pretendenti alla vittoria (nelle foto di Ilaria Cutuli). Il più applaudito proprio la maglia rosa, che resta leader anche dopo l'arrivo in volata, a Novara, con vittoria di Merlier, che beffa Viviani e Nizzolo.

Domani la Biella - Canale d'Alba, con passaggi ad Asti e Canelli.