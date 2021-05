Incidente sulla SP334: coinvolti un'auto e un furgone

ACQUI TERME - Poche ore fa, nel territorio comunale di Acqui Terme, si è verificato un incidente lungo la Sp334. Due veicoli, una Fiat Panda ed un furgone Iveco Daily si sono scontrati frontalmente. Le cause sono ancora da accertare, ma si ritiene ragionevolmente che l’asfalto bagnato e la tortuosità della strada abbiano dato un contributo importante alla dinamica del sinistro. Intervenuti i Vigili del fuoco e i Carabinieri di Acqui Terme, nonché due ambulanze.

Il conducente della Panda in seguito all’impatto è rimasto bloccato all’interno del veicolo e solo l’intervento dei pompieri acquesi ha consentito la sua estrazione dall’abitacolo e le cure d’emergenza del personale medico 118. Il trasportato del furgone, anche egli ferito, è stato soccorso da un’altra ambulanza e portato in ospedale per accertamenti. Nessuno dei soggetti coinvolti è in pericolo di vita.

I Vigili del fuoco hanno poi provveduto a liberare l’arteria dai veicoli incidentati e così la circolazione è tornata alla normalità.