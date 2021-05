Autosped sbatte contro la 'bestia nera'

VILLAFRANCA VERONESE - Non basta Podrug monumentale, 16 punti e 17 rimbalzi: Alpo Verona resta la 'bestia nera' di Autosped, un solo successo in dodici confronti. La serie dei quarti di finale dei playoff di A2 si mette subito in salita per le giraffe, 65-56 il finale di gara1, che ora sposta gli equilibri dalla parte delle veronesi, e Castelnuovo deve giocarsi tutto in casa, sabato, per avere la bella, il 19, ancora al PalaCamagna.

A frenare la squadra di Zara sono, soprattutto, le percentuali basse al tiro. Solo il 32 per cento da 2 e addirittura il 14 per cento da 3, numeri ben diversi da quelli delle padrone di casa, che scappano già nel primo quarto (19-13) e all'intervallo lungo sono già a +11 (39-28). Risveglio di Autosped nel terzo parziale, in cui le ospiti alzano l'intensità difensiva (15-8) e concedono pochi canestri alle venete. Dopo 30' 43-47, ma la reazione non ha continuità e Alpo scappa di nuovo e, questa volta, in via definitiva, con un break di 11-4 in avvio dell'ultimo periodo, che scava il solco definitivo e non basta l'ultimo scatto delle ospiti.

Autosped paga la fatica ad affrontare una avversaria con panchina lunga e tradizionalmente ostica. Con l'aggiunta dei piccoli acciacchi che limitano il contributo di Colli e Bonvecchio, da recuperare per la partita del dentro o fuori di sabato.

ALPO - AUTOSPED 65-56

(19-13, 39-28, 47-43)

Alpo: Vespignani 11, Conte 16, Dell'Olio 9, Reani 2, Mancinelli 19, De Marchi, Vitari 5, Coser 3 Mosetti. Ne: Gualtieri, Franco. All.: Soave

Autosped: Madobba 6, Pavia 7, Colli 9, Podrug 16, Gatti 1, Repetto, D'Angelo 2, Bernetti, Bonvecchio 5. Ne: Serpellini, Scibelli, Francia. All.: Zara