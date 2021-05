Cit, i lavoratori chiedono spiegazioni al sindaco di Serravalle

SERRAVALLE SCRIVIA — È in corso una manifestazione sindacale dei dipendenti del Cit davanti al municipio di Serravalle Scrivia per protestare contro le scelte dell’amministrazione capeggiata dal sindaco Alberto Carbone: l'accusa è quella di averli abbandonati al proprio destino, rinunciando a ricapitalizzare e ripianare le perdite pregresse previste dal piano di risanamento dell’azienda che loro stessi avevano votato nel 2018.

Il Comune di Serravalle Scrivia, con quelli di Gavi e Stazzano, è infatti uno dei tre che ha scelto di uscire dal Consorzio intercomunale trasporti.

La soluzione per uscire dalla lunga crisi non ha placato la rabbia dei dipendenti, che stanno chiedendo al primo cittadino di riceverli o quantomeno di avere spiegazioni: «Siamo disposti ad accettare il socio privato pur di continuare a lavorare, ma chiediamo spiegazioni sulla scelta dei tre Comuni soci che erano disposti a far fallire il Cit per motivi a noi ignoti. Qui non entra e non esce nessuno: tutti devono sapere che siamo senza stipendio da due mesi e tra noi c’è gente che ha la famiglia da mantenere, il mutuo da pagare e le banche chiedono i soldi».

Lo sciopero è stato dichiarato dopo l’espletamento della procedura di raffreddamento in Prefettura e dovrebbe protrarsi sino alle ore 13.