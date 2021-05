Bertram versione "casa" non tradisce

TORTONA –Bertram da casa non tradisce. Al PalaOltrepò battuta Forlì (80-76) dopo un tempo supplementare. La squadra di coach Marco Ramondino si conferma solida in casa e chiude la fase ad orologio con un percorso casalingo netto: Scafati-Napoli-Forlì. Peccato che in trasferta (l’ultima domenica prossima a Napoli) rendimento e prestazioni siano di altro tenore.

Comunque il successo, meritato, al termine di una partita già intensa da playoff, premia i Leoni che salgono a quota 10 punti con Torino nel girone a 2 lunghezze dalla capolista Gevi Napoli.

Tortona, senza Tavernelli, approccia nel modo giusto la gara (37-24 all'intervallo). Sanders (16 punti e 9 rimbalzi), impiegato molto da playmaker conduce il gioco insieme ad un Mascolo da 16 punti e 5 assist e 6 falli subiti. Sotto canestro Cannon (12 e 7) deve battagliare insieme a Severini contro un Landi dominante (23 punti e 15 rimbalzi). Tortona, che è sempre avanti, potrebbe chiudere già al 40’, ma Rodriguez (2 triple) e la pressione a tutto campo dei romagnoli rosicchia il gap. Successo rinviato di 5'. Nell’overtime due giocate di Mascolo indirizzo definitivamente il match in favore dei bianconeri.

Bertram-Unieuro 80-76 dts

(15-17, 37-24, 49-45, 62-62)

Bertram Tortona: Sanders 16, Mascolo 16, Fabi 14, Cannon 12, D’Ercole 8, Severini 6, Ambrosin 5, Gazzotti 3. N.e. Morgillo, Sackey.All. Ramondino

Unieuro Forli: Rodriguez 16 Landi 23 , Giachetti 10 (2/6, 1/2), Natali 8, Bolpin 8, Rush 5, Roderick 4, Bruttini 2, Campori. N.e.: Dilas. All. Dell’Agnello

