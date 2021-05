Scuola: oltre 1 milione di euro per i lavori in due plessi

ALESSANDRIA - A inizio settimana sono pervenute al Settore Lavori pubblici - Ufficio edilizia scolastica del Comune di Alessandria le comunicazioni di accettazione delle istanze di richiesta contributo alla società pubblica Gse (Gestione servizi energetici) effettuate per gli interventi di efficientamento energetico previsti negli edifici scolastici 'Rodari-Villaggio Europa' e 'Peter Pan-Rattazzi': per la precisione, 581.644,40 euro per la prima e 499.024,76 euro per la seconda.

Gli interventi che si effettueranno in queste due scuole, rientranti nel cosiddetto "Fondo Kyoto", sono finanziati con appositi mutui della Cassa Depositi e Prestiti attivati nel 2017 e già completati con la progettazione e l'aggiudicazione dei lavori. Nwel febbraio scorso i lavori sono stati consegnati alle rispettive ditte vincitrici dell’appalto e sono prossime alla concreta attivazione, in prossimità del termine dell'anno scolastico in corso.

Entrambi gli interventi comprendono efficientamento energetico, adeguamento sismico ed adeguamento antincendio dei fabbricati.

I mutui a suo tempo attivati sono pari a 1.982.730,72 euro per la 'Rodari-Villaggio Europa' e a 1.453.648,20 euro per la 'Peter Pan-Rattazzi' ma non consentono di finanziare anche la riqualificazione funzionale degli spazi interni dedicati alla didattica, come invece richiederebbero nuove esigenze e modalità innovative di apprendimento per le scuole dell'infanzia e primaria.

Con l'accesso ai contributi Gse di cui sopra, che ammontano in totale a 1.080.669,16 euro e che coprono gran parte dei costi di efficientamento energetico già previsti, i progetti potranno quindi essere implementati con ulteriori interventi, sia per migliorare ulteriormente le prestazioni energetiche degli edifici scolastici sia per innovare gli spazi funzionali all’interno degli stessi.

"Verranno pertanto approntate varianti migliorative - sottolinea Palazzo Rosso in una nota - che consentiranno, contestualmente ai lavori già previsti, di completarli con le iniziative sopra descritte. I lavori dureranno, per entrambi i plessi scolastici, fino all'estate 2022 e saranno seguiti dalle direzioni lavori in maniera tale da consentire il regolare svolgimento del nuovo anno scolastico 2021-2022".

"Esprimo tutta la mia soddisfazione per l’ottimo risultato raggiunto dall’Ufficio edilizia scolastica, soprattutto perché non ci si ferma mai e, con contributi esterni che arricchiscono la possibilità di spesa del nostro ente, continuano a migliorare anche le realizzazioni finali di lavori scolastici già avviati, perseguendo sia un vantaggio in termini di efficientamento energetico e messa in sicurezza degli edifici scolastici, sia la miglior qualità della didattica che in essi si svolge - dichiara l’assessore Silvia Straneo (in foto) - Con il sindaco e l’intera Giunta vogliamo scuole sicure, ecosostenibili e ridisegnate negli spazi interni, per creare i presupposti per il miglior apprendimento dei nostri bambini e ragazzi: e le avremo".