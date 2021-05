Rissa tra una decina di giovani a Gavi: tre denunciati

GAVI - Sabato scorso, poco dopo le 22 a Gavi è scoppiata una rissa fra una decina di ragazzi, datisi alla fuga poco prima dell’arrivo dei Carabinieri. La locale Stazione dei Carabinieri ha avviato immediatamente le indagini, riuscendo a ricostruire l’accaduto e a identificare tre dei partecipanti, uno dei quali già noto alle Forze dell’Ordine. I tre sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura di Alessandria per il reato di rissa. In particolare, le indagini hanno consentito di appurare che la rissa, scoppiata tra ragazzi del posto per futili motivi e per lo stato di alterazione dovuto all’abuso di alcool di alcuni di loro, sebbene durata pochi minuti, era stata particolarmente violenta. I tre denunciati ne portavano ancora i segni, tanto che due di loro, recatisi nei giorni successivi al Pronto Soccorso, venivano riscontrati affetti da lesioni giudicate guaribili in ben venti giorni. Le indagini proseguono al fine di identificare gli altri partecipanti.

In relazione al progressivo allentamento delle misure di contenimento del Covid19 e alla riapertura dei locali, la Compagnia Carabinieri di Novi Ligure continuerà a monitorare i luoghi di aggregazione, soprattutto in orario serale, per prevenire e reprimere eventuali analoghe situazioni.