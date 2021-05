Il Ramadan è finito: i musulmani celebrano l'Eid Al-Fitr

ALESSANDRIA - Nella mattinata di ieri, giovedì 13, al campo sportivo "R. Cattaneo" di via Monteverde si è svolta come ogni anno la preghiera dell'Eid Al-Fitr, la festa di interruzione del Ramadan, per i musulmani il mese sacro di digiuno dedicato alla preghiera, alla meditazione e all'autodisciplina. Oltre 600 i fedeli alessandrini che si sono radunati sul prato del campo da gioco dell'Asca per celebrare la fine del periodo di digiuno alla presenza dell'Imam di Alessandria, Ahmed Chadli. A portare il saluto dell'amministrazione comunale a tutta la comunità islamica il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco (foto in basso).

La cerimonia ha avuto luogo nel rispetto delle normative anti contagio.